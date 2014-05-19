За вами все «подчистят», никто ничего не узнает: Google подключила новую функцию

Компания Google запускает функцию автоматического удаления истории местоположений пользователя. Также начнет "подчищаться" и история просмотров в браузере. Происходить это будет автоматически.

Пользователи смогут выбрать, как часто чистить историю: через три месяца или 18 месяцев, сообщают «Вести:Приморье».

С 24 июня 2020 года автоматическое удаление истории местоположения, приложений и поиска в части сервисов Google станет опцией по умолчанию. Об этом заявил глава компании Сундар Пичаи на странице Google - Официальный блог Google Россия.

При первом включении истории местоположений, которая по умолчанию отключена, будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такое же время будет удалена и история приложений и веб-поиска на новых аккаунтах. Таким образом история ваших действий будет автоматически стираться и в дальнейшем, а не храниться до тех пор, пока вы не удалите ее вручную. Вы можете в любой момент отключить эту опцию или выбрать другой временной интервал для автоматического удаления данных, отметил Сундар Пичаи. - Если у вас уже была включена история местоположений или история приложений и веб-поиска, настройки не изменятся. Однако мы будем присылать вам напоминания о функции автоудаления, чтобы вы могли выбрать удобный для вас временной интервал удаления данных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]