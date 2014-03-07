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«Что с водителем»: жители города строят догадки о ситуации с автобусом

«Что с водителем»: жители города строят догадки о ситуации с автобусом

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на улице Магнитогорской произошла нештатная ситуация у водителя пассажирского автобуса, сообщают «Вести:Приморье».

Транспортное средство оказалось в кювете. Жители города, которые стали невольными свидетелями этого происшествия, стали выдвигать версии по поводу произошедшего. Кто-то с иронией сказал, что автобус устал, ему надо отдохнуть. Другие пошутили и предположили, что «С просони перепутал тротуар с крайней правой». А есть и те, кто высказал мнение об отказавших тормозах.

Однако, истинную причину установят специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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