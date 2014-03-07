Сегодня, 12:34
«Что с водителем»: жители города строят догадки о ситуации с автобусом
Во Владивостоке на улице Магнитогорской произошла нештатная ситуация у водителя пассажирского автобуса, сообщают «Вести:Приморье».
Транспортное средство оказалось в кювете. Жители города, которые стали невольными свидетелями этого происшествия, стали выдвигать версии по поводу произошедшего. Кто-то с иронией сказал, что автобус устал, ему надо отдохнуть. Другие пошутили и предположили, что «С просони перепутал тротуар с крайней правой». А есть и те, кто высказал мнение об отказавших тормозах.
Однако, истинную причину установят специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: