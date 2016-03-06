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Автомобиль вылетел в кювет с мокрой трассы в Приморье
26 июня в Приморье легковой автомобиль вылетел в кювет с мокрой трассы. Как сообщает "Вести: Приморье", авария произошла в районе Рудной Пристани.
О пострадавших информации не поступало.
Подробности происшествия устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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