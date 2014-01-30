В Приморье преступники проломили стену магазина и похитили из банкомата полмилллиона рублей
В торговом павильоне в Артёме злоумышленники сделали пролом в стене, вскрыли установленный там банкомат и скрылись с похищенными деньгами.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сообщение о преступлении поступило в полицию 20 июня от сотрудников одного из коммерческих банков. Было установлено, что ночью неизвестные отжали пластиковое окно и проникли в помещение торгового павильона, не оборудованного камерами наблюдения.
Преступники сделали пролом в стене и попали в подсобное помещение, где находилась задняя часть установленного в торговой точке банкомата. С помощью инструментов они вскрыли аппарат, похитили из него кассеты с наличностью и скрылись. По предварительным данным, добычей злоумышленников стало около 500 000 рублей.
Следы взлома были обнаружены только утром, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинолог с собакой. Специалисты обследовали повреждённый банкомат и приступили к поискам подозреваемых. По факту кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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