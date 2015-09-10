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"Человек дождя": Мужчина шокирует своим внешним видом автолюбителей Владивостока
Совершенно голый мужчина ходит по дороге в районе Второй речки во Владивостоке, шокируя своим видом окружающих - сообщает "Вести: Приморье".
Видео и фотографии этого мужчины облетели социальные сети. При этом очевидно, что ему нужна медицинская помощь. Учитывая, что в городе идет сильный дождь, мужчина может получить переохлаждение.
"Тоже его видела. Идёт себе спокойно как будто так и надо", "Мне вот интересно, а кто-нибудь скорую или полицию вызвал?", - рассуждают пользователи Сети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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