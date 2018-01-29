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В Приморье пропал подросток

В Приморье пропал подросток

Источник фото: Лента новостей Краснодара, primpoisk25

12-летний Владислав Горохов из Уссурийска 25 июня 2020 года вышел из клиники "Возрождение XXI" и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Приметы: рост около 135 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: серая кофта на замке, пятнистая футболка, пятнистые шорты, черные сандали.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,
просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 16– 26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

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