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Рыбы плавают по Набережной ДВФУ

Рыбы плавают по Набережной ДВФУ

Вечером в пятницу, 26 июня, из-за проливного дождя затопило Университетскую набережную возле ДВФУ. Прохожие обнаружили, что по пешеходной зоне, как по водной акватории, плавает рыба.

Не совсем понятно, как рыба попала на прогулочную часть набережной - море находится значительно ниже и отделено высоким парапетом. Возможно, рыбку вынесло не из акватории, а из искусственного водоёма, находящегося неподалёку, - сообщает Vl.ru.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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