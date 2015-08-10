В Приморье пропал срочник из Челябинской области, который жаловался на неуставные отношения в части

В Приморском крае пропал срочник из Челябинской области Александр Татаренко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.RU.

О происшествии рассказали в региональном Комитете солдатских матерей. Молодой человек служил в войсковой части 16871 РАДН Монастырище-2, который расположен в Черниговском районе края.

По данным URA.RU, срочник 12 дней назад жаловался на неуставные отношения в части и сообщал знакомому, что его избили двое сослуживцев. В переписке со знакомым он сообщал, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По информации Комитета солдатских матерей, Татаренко не вернулся в часть из города Уссурийск 21.06.2020, в этот же день телефон последний раз был запеленгован станциями сотовой связи, в этот же день последний раз использовалась его банковская карта. «Родные места себе не находят. Морги и больницы военная полиция оповестила. Пока ни живого, ни мертвого не нашли», — сообщили представители Комитета солдатских матерей.

Родители военнослужащего обратились с просьбой помощь в поисках сына к уральскому губернатору Алексею Текслеру.

По данным ресурса voinskayachast.net, войсковая часть 16781 относится к полууставным воинскими формированиям. «К некоторым солдатским обязанностям не предъявляется жестких требований. Для полууставных частей также характерна упрощенная форма увольнительных. В данном подразделении это касается организации питания военнослужащих и уборки территории. <…> Раз в неделю проводятся проверки из штаба. Из-за того, что подразделение находится в боеготовности, могут проводиться ночные и дневные тревоги, марш-броски и частые выезды на полигон. Достаточное внимание уделяется и физической подготовке бойцов», — указывают авторы ресурса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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