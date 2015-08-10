Новости Происшествия
Сегодня, 21:01

В Приморье пропал срочник из Челябинской области, который жаловался на неуставные отношения в части

В Приморье пропал срочник из Челябинской области, который жаловался на неуставные отношения в части

Источник фото: URA.RU

В Приморском крае пропал срочник из Челябинской области Александр Татаренко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на URA.RU.

О происшествии рассказали в региональном Комитете солдатских матерей. Молодой человек служил в войсковой части 16871 РАДН Монастырище-2, который расположен в Черниговском районе края.

По данным URA.RU, срочник 12 дней назад жаловался на неуставные отношения в части и сообщал знакомому, что его избили двое сослуживцев. В переписке со знакомым он сообщал, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По информации Комитета солдатских матерей, Татаренко не вернулся в часть из города Уссурийск 21.06.2020, в этот же день телефон последний раз был запеленгован станциями сотовой связи, в этот же день последний раз использовалась его банковская карта. «Родные места себе не находят. Морги и больницы военная полиция оповестила. Пока ни живого, ни мертвого не нашли», — сообщили представители Комитета солдатских матерей.

Родители военнослужащего обратились с просьбой помощь в поисках сына к уральскому губернатору Алексею Текслеру. 

По данным ресурса voinskayachast.net, войсковая часть 16781 относится к полууставным воинскими формированиям. «К некоторым солдатским обязанностям не предъявляется жестких требований. Для полууставных частей также характерна упрощенная форма увольнительных. В данном подразделении это касается организации питания военнослужащих и уборки территории. <…> Раз в неделю проводятся проверки из штаба. Из-за того, что подразделение находится в боеготовности, могут проводиться ночные и дневные тревоги, марш-броски и частые выезды на полигон. Достаточное внимание уделяется и физической подготовке бойцов», — указывают авторы ресурса.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме