Дожди и штормовой ветер несет новый циклон: Борис Кубай о погоде на начало июля

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой погоды ждать в Приморье в первой декаде июля:

— С одной стороны, процесс нагнетания тропического воздуха в восточные районы Китая будет продолжаться, при этом фронтальная зона будет испытывать относительно небольшие колебания, приобретая то циклонический, то антициклонический изгиб, значительно не отходя от Приморья.

Существует вероятность того, что охотоморский антициклон, воспользовавшись «гребневой» конфигурацией фронтальной зоны, в самом начале июля попытается набрать обороты и на несколько дней занять всю территорию Приморского края, размывая облака и повышая максимальную температуру воздуха до +30 и более градусов.

А в середине декады снова не исключено прохождение вдоль всего побережья нового циклона с дождями различной интенсивности и штормовым ветром. Дальнейшую судьбу этого циклона и антициклона решит их очный спор. Но соседство с очагами перегретого тропического воздуха будет держать нас в напряжении еще долго.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]