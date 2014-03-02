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Subaru Forester "утонул" в грязи на Русском острове

Subaru Forester "утонул" в грязи на Русском острове

Источник фото: dps_vl

Subaru Forester "утонул" в грязи на острове Русском, - сообщает "Вести: Приморье"

Водитель Subaru Forester пытался преодолеть грязевую лужу в районе "Минки", перед базой отдыха "Бэра",  в результате машина буквально "погрязла в пучине", - сообщил автор фото. 

Напомним, накануне, 26 июня, во Владивостоке выпало более месячной нормы осадков. Многие дороги затопило водой. ГИБДД предупреждало водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах.

По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, во Владивостоке временами будет идти умеренный дождь (вероятность 100%). 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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