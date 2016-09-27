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У главы приморского парламента Александра Ролика выявлен коронавирус

У главы приморского парламента Александра Ролика выявлен коронавирус

У председателя Законодательного Собрания Приморского края Александра Ролика был выявлен коронавирус нового типа. Депутат не присутствовал на заседании в пятницу, 26 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщает несколько не связанных друг с другом источников, у Александра Ролика на днях был выявлен коронавирус. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, выявляют контактных лиц. 

Причём, по информации от представителей депутатского корпуса, председатель краевого Заксобрания сам сообщил о своём диагнозе. Сейчас он находится на лечении в стационаре. 

На заседании Законодательного Собрания в пятницу, 26 июня Александр Ролик не присутствовал, за него работал зампред Сергей Кузьменко. Сообщалось, что председатель в отпуске.

Сам Александр Ролик пока никак не комментирует ситуацию, однако под одним из своих постов в социальной сети принимает пожелания скорейшего выздоровления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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