Моряки, восхищавшиеся "карантином" в Даляне, просят вернуть их домой

Моряки рефрежираторного судна "Кам Стар"* (порт приписки - Петропавловск-Камчатский, владелец - компания "Кам Рэй") обратились в редакцию "Вести:Приморье" с просьбой помочь вернуться на родину. Сейчас судно находится в Южной Корее, а до этого было в ремонте в Китае.

По словам членов экипажа, среди которых есть и жители Приморья, у них уже давно закончился контракт, но владельцы судна отказываются их эвакуировать домой из-за пандемии коронавируса. "Нас 16 человек, зарплата - 0, питание - 0, домой не отправляют", - пишут нам моряки.

Интересно, что в середине марта именно от этой группы моряков в инстаграм-паблик vestiprim поступило видео об условиях их карантина в Китае. Как они тогда утверждали, в Даляне их разместили в одноместных номерах в гостинице и обеспечили по высшему разряду. Также автор того видео утверждал о том, что их ждет двухнедельный карантин по прибытии в Китай, они не знали. Но, тем не менее, ни о чем не жалеют. "Лично я вообще ни о чем не жалею, через 12 дней буду работать", - писал тогда наш подписчик.

*Судно KAM STAR (IMO: 8220096, MMSI (идентификационный номер станции): 273417300) - рефрижераторное судно, спущенное на воду в 1983. Ходит под Российским флагом. KAM STAR имеет размер в длину 115м и ширину 16м.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]