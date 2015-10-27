Четверо азиатов в масках обокрали бутик брендовой одежды в ТЦ Владивостока
Полицейские устанавливают личности преступников, подозреваемых в краже различной брендовой одежды в популярном магазине спортивных товаров. Скрывавшие лица под масками злоумышленники похитили товар на десятки тысяч рублей.
Как сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о преступлении 22 июня в полицию сообщила сотрудница торговой точки, расположенной в торговом центре «Калина Молл» на Калинина, 8. По словам девушки-продавца, четверо неизвестных мужчин азиатской внешности с медицинскими масками на лицах похитили различные товары и скрылись.
С собой у одного из подозреваемых был рюкзак, куда они в примерочной и спрятали всё похищенное, предварительно отломав магнитные замки с вещей. Добычей злоумышленников стали различные мужские легинсы, шорты, спортивные брюки, футболки, майки, обувь и другие товары. По предварительным данным, общий ущерб от действий воров превышает 50 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, сотрудница спортивно магазина незамедлительно сообщила о краже в полицию. Стражи порядка просмотрели установленные в магазине камеры наблюдения и приступили к поискам подозреваемых.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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