Жительница Приморья лишилась денежных средств после визита соседки
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 32-летней местной жительницы о хищении денег с банковской карты.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, заявительница рассказала о том, что обнаружила списание денежных средств в сумме 2000 рублей после ухода соседки, которая приходила с просьбой дать ей возможность воспользоваться мобильным телефоном для осуществления звонка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. 22-летняя ранее судимая соседка заявительницы задержана. В отделе полиции она призналась, что осуществила перевод денежных средств на свой счет, используя мобильное приложение. Чтобы владелица телефона ни о чем не догадалась, злоумышленница удалила смс-уведомление о переводе денежных средств с карты. Похищенные деньги она потратила по своему усмотрению.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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