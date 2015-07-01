Тарифы на коммуналку: три простых правила уменьшить суммы в квитанциях
С июля вырастут тарифы по ЖКХ, однако, многие специалисты отмечают, что сэкономить средства в своем бюджете помогут нехитрые правила, сообщают «Вести:Приморье». Для этого стоит руководствоваться некоторыми из них.
Уменьшить расходы на оплату ЖКХ в полтора-два раза вполне реально, считает гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко
Во-первых, не допускать просрочки платежей и своевременно оплачивать счета. Тогда удастся сэкономить на штрафах и пенях.
Во-вторых, следует установить счетчики потребления на электроэнергию, газ и воду. Таким образом, отмечает Минко, «вполне возможно снизить потребление».
«Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)», — объяснил он.
Третьим пунктом на пути к экономии за услуги ЖКХ эксперт назвал энергосберегающие лампы и пластиковые окна. Если первое понятно почему, то второе он объяснил бережным расходом тепла в зимнее время, передает агентство «Прайм».
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