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Выплаты по 10  тысяч детям с  16 до 18 лет: депутат высказал несогласие

Выплаты по 10  тысяч детям с  16 до 18 лет: депутат высказал несогласие

Источник фото: pixabay.com

Отказ Минтруда поддержать выплаты семьям с детьми 16 и 17 лет в эфире Радио «КП» прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, чиновник категорически не согласен с решением ведомства.

«Якобы с 16 лет есть возможность работать. Но трудовое законодательство позволяет работать с 14 лет, а не с 16. Действительно, они могут работать, но это не значит, что тех, кто не работает и не учится, должны лишить этой выплаты. Считаю, что корректным было бы выплатить всем детям в возрасте до 18 лет», — отметил собеседник.

«Призываю тех, кто не нуждается в этих деньгах, не претендовать на них. А всю сэкономленную сумму и дальше пустить на поддержку детей и семей с детьми», — заключил депутат.

Что касается не реализованных средств, Нилов считает, что их не нужно возвращать в бюджет, тем самым растворяя в общей денежной массе.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Минтруда не поддержало идею включить в список семей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, семьи с подростками в возрасте 16 и 17 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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