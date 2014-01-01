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Регулирование для рынка микрокредитования ужесточат
С 1 июля, согласно подписанному закону, в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования, сообщают «Вести:Приморье».
Для микрокредитных компаний, а это могут быть МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием, устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей.
МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров или участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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