Новости Общество Экономика
Сегодня, 15:28

Регулирование для рынка микрокредитования ужесточат

Регулирование для рынка микрокредитования ужесточат

Источник фото: pixabay.com

С 1 июля, согласно подписанному закону, в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования, сообщают «Вести:Приморье».

Для микрокредитных компаний, а это могут быть МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием, устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей.

МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров или участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме