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Вчера, 23:13

Указ о призыве россиян из запаса на военные сборы подписал Владимир Путин

Указ о призыве россиян из запаса на военные сборы подписал Владимир Путин

Источник фото: gtrk-saratov.ru

Россиян призовут из запаса для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ в этом году, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».

"Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности",

- говорится в документе.

Кабмину и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня, отмечает РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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