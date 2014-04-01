Вчера, 23:13
Указ о призыве россиян из запаса на военные сборы подписал Владимир Путин
Россиян призовут из запаса для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ в этом году, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».
"Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности",
- говорится в документе.
Кабмину и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня, отмечает РИА Новости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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