Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020» завершился

В Приморье завершился региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020». За победу боролись 76 участников: талантливых учащихся и профильных объединений края, сообщают «Вести:Приморье».

Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

Премия учреждена в 2014 году и проводится в более чем 75 субъектах России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

По результатам финала регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020» места расположились следующим образом. «Спортсменом года» признана Дарья Хохлова из филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в Находке, «Творческой личностью образовательных организаций высшего образования» – Вероника Смышляева, которая также представляет ВГУЭС. «Творческой личностью года профессиональных образовательных организаций» – Александра Кондранина из Приморского краевого колледжа культуры. Звание «Интеллект года» завоевала Лилия Лунькова из Дальневосточного федерального университета, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Студенческим научным обществом года» стало Студенческое научное общество Школы биомедицины ДВФУ. «Студенческим медиа года» признан интернет-журнал «The Шаттл», который издается в ДВФУ. В качестве лучших «Добровольческих объединений года» выбрали организации «Доброволец» из Владивостокского судостроительного колледжа и Центр волонтеров ВГУЭС.

Лучшие «Общественники года» учатся в Находкинском Государственном Гуманитарно-Политехническом Колледже – это Максим Ракаускас и ВГУЭС – почетного звания удостоили Юлия Баранникову. «Иностранным студентом года» признан Артур Каракозов из ДВФУ.

У победителей сейчас есть возможность принять участие в федеральном заочном этапе, в рамках которого отберут и участников федерального финала конкурса.

«Поучаствовать в региональном отборе и заявить о себе могли как русские, так и иностранные студенты колледжей и вузов очной формы обучения, проживающие на территории Приморья. Выявлять наиболее талантливых и активных ребят из числа студентов и помогать им – одна из задач молодежной политики в крае. Другая задача – вовлечь максимальное количество студентов в совместную деятельность по развитию региона», – подчеркнула директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Отметим, региональный этап организован Приморской краевой организацией Российского Союза Молодежи при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края в рамках Российской национальной премии «Студент года».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]