Скандальный приказ Минздрава о правилах медосвидетельствования водителей: на что нацелен внедряемый алкотест

Разговоры вокруг приказа Минздрава об освидетельствовании водителей на наличие алкоголя в крови продолжаются, сообщают «Вести:Приморье».

Стал известен срок вступления в силу скандального приказа Минздрава, вызвавшего прошлой осенью возмущение как у миллионов водителей, так и у первых лиц государства. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» был изрядно удивлен, увидев подобные сообщения в новостных лентах федеральных государственных новостных агентств, но — тем не менее…

Неожиданно выяснилось, что Минздрав России отнюдь не отказался от планов ввести в действие вызвавшие столько негатива в обществе поправки в правила медосвидетельствования водителей при получении и замене «прав».

Сразу два уважаемых агентства, ТАСС и РИА «Новости», сообщили, что на портале обязательного раскрытия информации появился проект изменений в приказ Минздрава № 344н — «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Там якобы говорится, о том, что вступление в силу нового порядка «определения наличия психоактивных веществ в моче» и «качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Напомним, речь идет о скандальном «тесте на алкоголизм», который изначально предполагалось применять ко всем желающим заменить «права» с ноября 2019-го. Стоимость его должна была составить порядка 5000 рублей. Поставщиком оборудования и реактивов для его проведения в России, по странному стечению обстоятельств, должна была стать единственная французская фирма.

Журналистские расследования в СМИ, которые, кстати, никто до сих пор и не подумал опровергать, тесно увязывали коммерческие интересы этой компании в России с именем главного нарколога Минздрава Евгением Брюном.

В результате разразившегося скандала общественность и средства массовой информации недвусмысленно обвинили ведомство и его чиновников в намерении под благовидным предлогом заняться массовой «дойкой» на 5000 рублей каждого из примерно 2 млн российских водителей, получающих ежегодно в/у.

Мол, учитесь, как надо одним росчерком чиновничьего пера создавать рынок объемом в 10 млрд. рублей в год! В общем, даже В. В. Путин публично высказался тогда по поводу этого безобразия. Минздрав внял и отложил введение нового порядка на более поздний срок, в течении которого обещал разобраться в ситуации.

В июне этого года портал «АвтоВзгляд» сообщал, что ведомство подумало и якобы решило тестировать на наличие CDT в крови не всех подряд водителей, а лишь тех, кто вызвал подозрение у нарколога. Вроде бы можно расслабиться и успокоиться. Однако вот ведь какая штука! На сайте regulation.gov.ru, на который ссылаются и ТАСС, и РИА «Новости», текста проекта приказа Минздрава о поправках в правила медосвидетельствования водителей нет и в помине!

То есть невозможно проверить: действительно ли в него внесены те изменения, о которых громко заявляют в государственные СМИ. И потому существует большая вероятность, что с 1 января 2021-го года водители все-таки столкнуться с необходимостью сдавать 5000-й тест на содержание CDT в крови.

Так что в будущем году вполне может стать актуальной информация о том, что наркологи по платному анализу крови будут выяснять уровень содержания в ней белка под названием карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Он не должен превышать 1,2%. Если больше, то тебя официально сочтут алкашом.

Заработать эти проценты можно, если в течение недели выпивать по бутылке вина в течении дня. Смешная доза для настоящего алкоголика. При этом даже самый запойный алкаш после месячного воздержания от употребления спиртного легко уложится в требуемые рамки 1,2 процентов CDT. Получив на этом основании вожделенные «права», он легко может опять уйти в запой и ездить в таком состоянии за рулем.

Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: отловить с помощью навязываемого миллионам отечественных водителей дорогущего теста на CDT можно лишь самого тупого пьянчугу. Либо совершенно адекватного водителя, у которого в голове не может уложиться, что выпитый позавчера бокал вина способен сделать его официально зарегистрированным в наркодиспансере алкоголиком.

Таким образом становится ясно, что настырно внедряемый алкотест, на самом деле призван не бороться с алкоголизмом на дорогах, а нацелен на богатую жатву в виде 10 млрд рублей в год из карманов автомобилистов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]