БДСМ-прогулка по набережной Владивостока оказалась пиар-акцией секс-шопа? (видео)

Ранее «Вести:Приморье» рассказывали о молодых людях, которые устроили «БДСМ-прогулку» на Спортивной набережной Владивостока. Автор ролика пояснил при этом, что хотел развлечь горожан в выходной день.

Однако, выяснилось, что это была заказная пиар-акция секс-шопа. Об этом рассказал автор паблика onokonda. В комментарии, он отметил: «Страна свободная..Гуляю как хочу. Начнём с того что вся эта движуха не состоялась бы без секс-шопа, которые нарядили девочек...».

Поведение молодых не могло остаться незамеченным. Очевидцы данного действа, мягко говоря, были в шоке. Одни возмущались, другие веселились. Равнодушных не было, кто-то даже фотографировался с девушками на поводке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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