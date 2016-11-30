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Автомобиль приземлился на крышу в кювете: в семье – трагедия

Автомобиль приземлился на крышу в кювете: в семье – трагедия

Источник фото: dps_vl

В Трудовом, в районе улицы 50 лет Октября, с дороги в кювет слетел автомобиль, приземлившись на крышу. В результате ДТП погибла женщина, получив травмы несовместимые с жизнью, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина лежала рядом с машиной. Скорее всего, во время управления не была пристегнута ремнем безопасности, отметили в комментариях.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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