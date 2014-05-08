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Столкновение трех авто, сгоревший микроавтобус и чудом оставшиеся в живых люди - итог аварии на трассе (видео)
В пятницу, 3 июля в районе деревни Молёный Мыс в Шкотовском районе на федеральной трассе столкнулись микроавтобус, Toyota Prius и Suzuki Escudo, сообщают «Вести:Приморье».
От удара один автомобиль откинуло в кювет, а микроавтобус вмиг загорелся. Пламя полностью охватило салон машины. Части авто разлетелись по сторонам на несколько десятков метров.
По информации паблика dps_vl25, из джипа, который после столкновения улетел в кювет, вытащили двоих людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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