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Столкновение трех авто, сгоревший микроавтобус и чудом оставшиеся в живых люди - итог аварии на трассе (видео)

Столкновение трех авто, сгоревший микроавтобус и чудом оставшиеся в живых люди - итог аварии на трассе (видео)

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

В пятницу, 3 июля в районе деревни Молёный Мыс в Шкотовском районе на федеральной трассе столкнулись микроавтобус, Toyota Prius и Suzuki Escudo, сообщают «Вести:Приморье».

От удара один автомобиль откинуло в кювет, а микроавтобус вмиг загорелся. Пламя полностью охватило салон машины. Части авто разлетелись по сторонам на несколько десятков метров.

По информации паблика dps_vl25, из джипа, который после столкновения улетел в кювет, вытащили двоих людей.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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