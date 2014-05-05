Новости Общество
Сегодня, 09:59

Сегодня в Адмиральском сквере состоится праздник ко Дню города Владивостока

Сегодня в Адмиральском сквере состоится праздник ко Дню города Владивостока

В субботу, 4 июля, в Адмиральском сквере пройдут праздничные мероприятия, посвященные 160-й годовщине со дня основания Владивостока. Гостей и жителей города поздравят певец Дмитрий Калугин, скрипачка Кристина Астра, а также воспитанники творческих студий и музыкальных школ столицы Дальнего Востока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Как сообщили в административно-территориальном управлении (АТУ) Ленинского района, также на праздничной площадке свои изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества. Каждый желающий сможет выбрать подарки ручной работы своим родным и близким.

«Большое празднование Дня города с шествием и концертом на центральной площади пришлось отложить из-за вспышки коронавирусной инфекции. Однако послабления ограничений позволили нам, хоть и в усеченном формате, провести небольшой праздник в Адмиральском сквере», – рассказали специалисты АТУ Ленинского района.

Празднование начнется в 13 часов. Выставка мастеров пройдет с 11 до 18 часов. Всех гостей праздника просят соблюдать все меры предосторожности, такие как социальная дистанция и масочный режим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме