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Таиланд открыл границы для международных рейсов с 1 июля

Таиланд открыл границы для международных рейсов с 1 июля

Источник фото: pixabay.com

Таиланд отменил запрет на международные рейсы 1 июля. Об этом заявил представитель тайского авиационного регулятора. Правда, данное правило распространяется не на всех иностранцев, сообщают «Вести:Приморье».

Названы лица, которым будет разрешено въехать в страну. К таким относятся: люди, имеющие разрешения на работу или вид на жительство в Таиланде. Запрет на въезд снимается для иностранцев, въезжающих с деловыми целями, и тех, кто имеет супругу или супруга - гражданина Таиланда, отмечает Reuters.

Точные даты открытия международного сообщения для других категорий граждан пока неизвестны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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