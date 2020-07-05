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Сайты прогноза погоды "ведут" мощный циклон, который угрожает Приморью

Сайты прогноза погоды "ведут" мощный циклон, который угрожает Приморью

В следующее воскресенье, 12 июля, к юго-восточным берегам Приморья приблизится мощный циклон из Желтого моря,который может испортить погоду на юге Дальнего Востока,сообщают "Вести:Приморье".

Согласно предварительным данным интерактивной карты погоды windy.com, утром 12 июля циклон выйдет в "окрестности" Владивостока. Здесь ожидаются дожди интенсивностью не менее 25 мм осадков. Но главный удар стихии придется на восточное побережье Приморья: в Лазовском и Ольгинском районах возможны проливные дожди общей интенсивностью более 100 мм влаги

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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