Тарифы на водоснабжение изменились в Приморье. Сколько будем платить с 1 июля

В Приморье с 1 июля 2020 года изменились тарифы на услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняется на сайте АО «ДГК».

В соответствии с Постановлением департамента по тарифам Приморского края № 64/1 от 18 декабря 2019 года тариф на услуги отопления для потребителей во Владивостоке, Артемовском и Партизанском городских округах составит 2 427,78 руб./Гкал с учетом НДС.

Одноставочный тариф на теплоноситель (компонент в составе горячей воды) в открытой системе теплоснабжения в соответствии с Постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 65/13 от 19 декабря 2019 года во Владивостокском городском округе составит 31,46 рублей за кубический метр без учета НДС, в Артемовском городском округе – 1,54 рублей за кубический метр без учета НДС, в Партизанском городском округе – 6,84 рублей за кубический метр без учета НДС.

В соответствии с Постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 65/21 от 19 декабря 2019 года одноставочный тариф для домов с ЦТП во Владивостоке составит 172,98 рублей за кубический метр.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую Дальэнергосбытом своим потребителям, устанавливаются Агентством по тарифам Приморского края (ранее - Департаментом по тарифам, Региональной знергетической комиссией) и действуют в течение 1 года.

В случае отсутствия счетчика начисления населению производятся в соответствии с нормативами потребления электроэнергии, устанавливаемыми администрацией Приморского края один раз в три года, отмечается на сайте ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]