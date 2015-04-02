Идею о ежегодной акции «Сады памяти» поддержали в Приморье

Почти 5 тысяч деревьев посадили в рамках всероссийской патриотической акции «Сады памяти» в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы и призвано почтить подвиг тех, кто ценой своей жизни отстоял Родину в Великой Отечественной войне.

Все высадки деревьев проходят с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Жители края собираются небольшими группами, используют средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки, выдерживают обязательную «социальную дистанцию» – минимум 1,5 метра друг от друга, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Безусловным лидером среди муниципалитетов по посадке деревьев в рамках патриотической акции сейчас является Пожарский район. В общей сложности здесь появилось 641 новое растение, каждое из которых – символ благодарности наших современников воинам, павшим на защите родных рубежей. Так, жители Красного Яра высадили 40 молодых пихт в центре села и при участии сотрудников национального парка “Бикин” и Центра “Амурский тигр” – еще 600 декоративных кустарников на специально отведенной для этого площадке», – уточнила и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Организаторы акции «Сады памяти» предложили сделать эту акцию ежегодной.

Напомним, принять участие в акции «Сады памяти» может каждый, в том числе без нарушения условий самоизоляции. Для этого достаточно зайти на официальный сайт проекта – садпамяти2020.рф, зарегистрироваться, присоединиться к имеющимся группам активистов или нанести новую, свою точку высадки, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет еще долго напоминать об этом событии.

Тем, кто живет в частном доме или находится в настоящее время на даче, можно посадить дерево у себя на участке. После следует сделать фотографию, выложить ее в социальные сети с хэштегом #СадПамятиДома и таким образом поддержать масштабную акцию.

«Акция “Сад памяти” – не просто мероприятие. Это начало новой традиции, позволяющей сохранить достоверные факты истории нашей страны и передать эту информацию детям, внукам, всем последующим поколениям. Недаром к акции присоединяется все больше людей, среди которых много волонтерских организаций, трудовых коллективов, общественных деятелей и просто жителей края с активной гражданской позицией», – подчеркнула Ольга Ивченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]