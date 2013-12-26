Выплаты на покупку квартиры получают молодые семьи Владивостока

128 семей краевого центра в прошлом году получили социальные выплаты на покупку квартиры по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке», сообщают «Вести:Приморье». Об этом депутатам думы сегодня, 9 июля, во время отчета о работе администрации в 2019 году сообщил мэр Владивостока.

«Нам важно, чтобы молодежь чувствовала, что жить во Владивостоке – перспективно и комфортно, – подчеркнул глава города. – Ключевым для молодежи остается квартирный вопрос. В соответствии с нашими полномочиями 128 семей получили социальные выплаты на покупку квартиры по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке».

Олег Гуменюк напомнил, что субсидия для каждой семьи составляет значительную сумму - от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, пояснили в пресс-службе города.

В этом году действие программы во Владивостоке продолжилось. Обладателями свидетельств о праве на получение соцвыплаты стали 95 молодых семей. На их основе семьи получают социальные выплаты и благодаря муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» приобретают жилье в краевом центре. Размер выплат составляет от 785 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи.

Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2019 – 2025 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]