Новый метод оплаты картой в магазинах и на сайтах ввел Сбербанк

Сбербанк объявил о запуске новой системы платежных сервисов SberPay, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

С помощью новой системы можно будет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение банка.

Теперь можно не опасаться кражи персональных данных, поскольку больше не требуется вводить данные своей карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов. Все они остаются в защищенной системе банка.

Для частных лиц запущенный сервис абсолютно бесплатен.

«Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента, — комментирует запуск системы Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. — Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]