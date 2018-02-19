Мемориальную доску в честь Анны Щетининой открыли на территории морского рыбного порта

На территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» состоялось открытие мемориальной доски в честь Анны Щетининой, первой женщины – капитана дальнего плавания. В торжественной церемонии в пятницу, 10 июля, принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье».

Событие приурочено к юбилею рыбпорта и Дню рыбака, который отметят в ближайшее воскресенье, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Олег Кожемяко поблагодарил руководство и коллектив предприятия за уважение и сохранение не только истории порта, но также города и края.

«Есть имена, которые становятся символами эпохи, города, и таким символом стала Анна Ивановна Щетинина, которая заложила фундамент современного, динамично развивающегося предприятия, флагмана индустрии – Владивостокского морского рыбного порта», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил огромный вклад Анны Щетининой в развитие морской отрасли не только Приморья, но и государства в целом.

«Мы гордимся, что такой человек как Анна Ивановна, известная во всем мире, родилась, жила и работала в нашем крае», – заявил Олег Кожемяко.

Справочно: Анна Ивановна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции Океанская Приморского края. В возрасте 24 лет получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

20 марта 1938 Анна Щетинина назначена начальником Владивостокского морского рыбного порта.

Анна Ивановна – автор и соавтор учебников по судовождению, многие годы активный член Комитета советских женщин, председатель Приморского филиала Географического общества СССР, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Владивостока, Член Союза писателей России, Почетный работник морского флота, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов, Почетный член Международной федерации ассоциации морских капитанов в Лондоне. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, вторым орденом Ленина и медалью «Серп и Молот», медалью «За трудовую доблесть», почетными грамотами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]