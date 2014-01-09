В портах могут разрешить хранение агрохимикатов

Инициатива направлена на реализацию поставленной Президентом задачи по увеличению экспорта отечественной продукции. Законопроект принят в первом чтении, сообщают «Вести:Приморье».

В случае окончательного принятия поправки снимут запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов. Такое решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов, отмечается на сайте ГД.

Одновременно вводится запрет на строительство новых специализированных хранилищ агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос (ширина такой полосы от 30 до 50 м в зависимости от берегового уклона). При этом допускается хранение агрохимикатов в спецхранилищах в зоне защитной полосы на территории порта, если такое хранилище введено в эксплуатацию до 1 января 2013 года.

Это позволит использовать ранее построенные терминалы для перевалки агрохимикатов. В настоящее время в зоне защитной полосы расположен ряд действующих складских комплексов, например комплексы по перевалке удобрений в Туапсе и Мурманске.

Комитет по транспорту и строительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении, а ко второму доработать.

В частности, по мнению Комитета, круг портов, на территории которых допускается хранение агрохимикатов, следует ограничить только морскими портами, их перечень должен быть утвержден Правительством. Такие порты не должны находиться на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, лесопарковым, курортным, лечебно-оздоровительным, рекреационным зонам, водосборным площадям подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Кроме того, необходимо законодательно определить перечень портов, на территории которых расположены хранилища агрохимикатов, веденные в эксплуатацию до 1 января 2013 года.

В заключении Комитета также указано на необходимость технического регламента, устанавливающего современные требования к хранилищам агрохимикатов на территории порта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]