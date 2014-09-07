Сегодня, 17:09
Юрий Трутнев поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке в День рыбака адресовал поздравление всем, чья работа связана с традиционным для федерального округа промыслом.
«Уважаемые рыбаки и ветераны отрасли!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем рыбака!
Рыболовство традиционно является одним из ведущих направлений развития экономики на Дальнем Востоке. Рыбаки Дальнего Востока и Арктики добывают более 80% всех водных биологических ресурсов страны, снабжают свежей и полезной продукцией граждан Российской Федерации, поставляют рыбу и морепродукты на рынки крупнейших стран мира.
Желаю Вам счастья и всего самого доброго!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: