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Юрий Трутнев поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Юрий Трутнев поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке в День рыбака адресовал поздравление всем, чья работа связана с традиционным для федерального округа промыслом.

«Уважаемые рыбаки и ветераны отрасли!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем рыбака!

Рыболовство традиционно является одним из ведущих направлений развития экономики на Дальнем Востоке. Рыбаки Дальнего Востока и Арктики добывают более 80% всех водных биологических ресурсов страны, снабжают свежей и полезной продукцией граждан Российской Федерации, поставляют рыбу и морепродукты на рынки крупнейших стран мира.

Желаю Вам счастья и всего самого доброго!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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