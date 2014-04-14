Новые штрафы для водителей: сумма значительно увеличится
Новые предложения по автомобильным штрафам в рамках работы над проектом нового КоАП направили в Минюст участники рабочей группы при Общероссийском народном фронте (ОНФ), сообщают «Вести:Приморье».
Размер штрафа за проезд на красный сигнал светофора предложили поднять с 1 тыс. руб. до 5 тыс. рублей. Но при этом есть планы дифференцировать значимость нарушения. Так, поворот под «красную» стрелку оценивается по-прежнему в 1 тыс. рублей, отмечает Autonews.
«Проезд на красный имеет две типовых разновидности: он может представлять собой как очень опасный проезд перекрестка на красный, так и вполне безобидный правый поворот на красный, когда погасла стрелка. Именно такие водители, не успевшие повернуть на «зеленую» стрелку, часто становятся легкой добычей инспекторов ГИБДД. Поэтому и появилось предложение разделить наказание за поворот на красный и за проезд перекрестка на красный», — отметили авторы документа.
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