Сегодня, 16:10
Ничего не осталось: два припаркованных авто сгорели во дворе многоэтажки (видео)
В Находке ночью сгорели припаркованные автомобили - Mercedes и микрогрузовик, сообщают «Вести:Приморье». Детали происшествия уточняются.
«Скорее всего, горел мерседес, а грузовик пламя подхватило», отметили в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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