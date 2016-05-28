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«Вызывайте полицию, она не выживет»: жители обсуждают ситуацию на автостоянке

«Вызывайте полицию, она не выживет»: жители обсуждают ситуацию на автостоянке

Источник фото: скрин видео mark2_che

Случай на парковке в Уссурийске обсуждают жители края, сообщают «Вести:Приморье». В Уссурийске на парковке на улице Комсомольской в машине закрыли собаку.

Автор видео утверждает, что она бедная от жары мучается. Так лает минут 20. На кадрах видно, собака мечется, пытается выйти из машины, скулит и тяжело дышит. В комментариях утверждают, что при закрытых окнах температура в салоне автомобиля может подняться до 50 градусов. Однако, владелец машины не подумал, что собака может погибнуть.

В комментариях паблика также предлагают разбить стекло и выпустить собаку, или, по меньшей мере, попробовать сделать так, чтобы сработала сигнализация.

"Вызывайте полицию, ещё и хозяина привлекут за плохое обращение с животными.", "Спасите собаку", "Ну выбей стекло, постучи по машине что бы сигналка сработала", "Полицию надо было вызвать", "изверги, ну как так можно?", отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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