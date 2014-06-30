Внимание: Воду отключат во Владивостоке и Артеме. Адреса и время
Отключения холодного водоснабжения пройдут во Владивостоке и Артеме 15 июля, в среду, с 09 часов, сообщают «Вести:Приморье».
По информации Примводоканала, на некоторых участках трассы пройдут ремонтные работы.
Во Владивостоке холодной воды не будет до 23:45 часов по адресам:
пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 159, 159/2, 161, 161а. Азовская. Амундсена. Аренского, 1-71, 2-68. Астрономический переулок. Байдукова. Балтийская. Белякова. Брюллова, 2. Вертолетная, 1-15, 6-10. Волжская, 1д, 3. Гагаринского. Глинки, 2-30, 3-77. Демьяна Бедного, 1-19, 2-18. Енисейская. Каляева. Каспийская. Кирова, 5-105, 14-70, 95, 104, 112, 116. Ладожская. Маковского, 35а, 41. Магнитогорская. Обручева. Пальчевского, 3, 15, 17. Парашютная. Пархоменко. Полетаева, 3-25, 6а, 6б, 6в, 6д. Пирогова, 3-9, 4-14. Радио, 5, 7. Русская, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 2к, 3, 11а, 15, 17, 17/1, 17а, 19а. Серова, 3-47, 4-48. Сибирская. Станционная, 1, 3. Татарская, 1-11, 8-30. Хорольская, 26, 26а. Цимлянская. Чайковского, 2. Чапаева. Чкалова. Черноморская.
В Артеме в связи с промывкой баков по ул. Фрунзе, д. 70 воду отключат до 17:00 по адресам:
Район от 9-го км до 17-го км.
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