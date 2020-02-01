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Депутаты предложили платить россиянам за найденную в магазине просрочку

Депутаты предложили платить россиянам за найденную в магазине просрочку

Источник фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, сообщают «Вести:Приморье». Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом гражданин, который приобрёл некачественный продукт и, выявив нарушение, обратился в контролирующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию лишь через суд, отмечается в письме. 

По словам Власова, практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию. 

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — RT) на половину его суммы», — написано в обращении.

Парламентарий также добавил, что благодаря такому экономическому стимулу в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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