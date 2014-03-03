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В Японском море, недалеко от побережья Приморья, произошло землетрясение

В Японском море, недалеко от побережья Приморья, произошло землетрясение

Источник фото: maglipogoda

B Японском море, вблизи побережья Приморья, южнее Владивостока произошло землетрясение магнитудой 4.2, сообщают «Вести:Приморье».

Эпицентр находился на расстоянии 44 км от пгт Зарубино и 52 км от посёлка Славянка. Координаты: 42°22’48»с.ш., 131°27’36»в.д., уточнил специалист паблика maglipogoda. Стоит отметить, глубина очень большая - 562км.

Угрозы цунами нет! 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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