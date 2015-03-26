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Шествие «Бессмертного полка» перенесли

Шествие «Бессмертного полка» перенесли

Отменить шествие 26 июля решено из-за эпидемиологической ситуации в российских регионах. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе движения «Бессмертный полк России».

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России»: «Руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологическойзащиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение».

Шествие «Бессмертный полк», во время которой участники несут портреты своих дедов — участников Великой Отечественной войны, проводится с 2012 года. Впервые она прошла в Томске, а в последующие годы распространилась и на множество других российских городов.

9 мая "Бессмертный полк" был отменен из пандемии коронавируса. В июне 2020 года сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" может состоятся в день ВМФ РФ 26 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Должно ли состоятся шествие "Бессмертного полка" в честь 75-летия Победы?

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