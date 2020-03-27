Пенсионный фонд сделал заявление об оформлении пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) продлит временный порядок оформления пенсий и пособий до 1 января 2021 года. Правление фонда подготовило проект постановления, согласно которому за услугами ПФР граждане по-прежнему смогут обращаться дистанционно - по интернету или телефону, сообщают «Вести:Приморье».

Для назначения или продления некоторых выплат вообще не потребуется участия граждан, а попасть непосредственно в фонд можно будет только по предварительной записи. Такой порядок был введен с апреля по июль из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, и пока решено удаленный доступ не отменять, отмечает «РГ».

Более 70% пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются на портале Госуслуг или через личный кабинет на портале фонда, сообщили в пресс-службе ПФР.

"Если у человека нет возможности подать электронное заявление, то назначить пенсию ему могут по телефону, при наличии контактной информации с ним связываются представители территориального управления ПФР, которые получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению", - отметили в фонде.

Подать заявление удаленно можно также на оформление федеральных социальных доплат к пенсиям или ежемесячных пособий. Например, таким образом можно оформить ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за инвалидом I группы, престарелыми гражданами, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства. При этом заявление может быть отправлено в виде фотографии. Также дистанционно можно запросить справку из ПФР.

Однако временный порядок до конца года будет действовать не для всех услуг фонда. Ограничен период, в течение которого некоторые выплаты будут продлеваться автоматически без участия граждан. Например, только до 1 сентября в проактивном режиме продолжат начисляться пенсии по случаю потери кормильца для несовершеннолетних граждан, пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам, также до конца лета без заявления будут назначаться повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения им восемнадцати лет. А вот пенсионерам-северянам о продлении права на повышенную пенсию писать заявления не нужно будет до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]