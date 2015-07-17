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«Стоит с младенцем на руках»: На трассе из-за ДТП собирается пробка (видео)

«Стоит с младенцем на руках»: На трассе из-за ДТП собирается пробка (видео)

Источник фото: скрин видео dps_mesto

В Приморье в районе перед Вольно-Надеждинском столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».  

Аварию оформляют сотрудники ДПС. На кадрах видно, как молодые люди осматривают один из разбитых автомобилей. На руках у одного из мужчин младенец
Скорее всего,  причиной аварии послужило несоблюдение дистанции. Однако, вердикт вынесут уполномоченные органы.

Обстоятельства аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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