Мужчина чудом выжил после схватки с медведем в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение, что в центральную больницу Яковлевского района обратился местный житель. На 31-летнего мужчину напало дикое животное. Об этом уточняет пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего в больнице. Было установлено, что диким животным оказался медведь, который пришел на пасеку в окрестностях села Яковлевка. Именно он нанес мужчине телесные повреждения.

Медики диагностировали у потерпевшего повреждение глаза и закрытый перелом предплечья. В настоящее время мужчина находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты охотнадзора выехали в Яковлевский район для поиска хищника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru