МЧС спасло двух мужчин, терпящих бедствие на катере у берегов Приморья

Спасатели МЧС в Находке выручили двух рыбаков на катере с отказавшим двигателем. Судно отбуксировали к причалу в заливе Восток, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморью.

В субботу, 18 июля, в 13:40 в МЧС поступила информация о том, что в районе залива Находка, у острова Лисий терпит бедствие катер. У него отказал двигатель. На борту находилось два человека.

Через час катер с рыбаками был обнаружен и сопровождён при взаимодействии с проходящим судном на причал в заливе Восток. Катер отбуксировали к берегу. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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