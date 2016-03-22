Поиски завершены: тело утонувшего в Дальнегорске мальчика найдено

В водохранилище в Дальнегорске утонул мальчик, сообщают «Вести:Приморье».

18 июля в 15:00 спасателям поступило обращение полиции с просьбой о необходимости оказать помощь в поисках мальчика, который предположительно утонул во время купания на пляже Горбушинского водохранилища в Дальнегорске.

К указанному месту прибыли спасатели ДВРПСО МЧС России поисково-спасательного подразделения Рудная Пристань и осмотрели береговую линию пляжа. Поиски результата не дали и были продолжены 19 июля.

19 июля в 09:15 спасатели приступили к поискам, а в 09:30 тело утонувшего ребёнка 2012 года рождения было обнаружено и передано сотрудникам полиции. Спасателями было обследовано 15 кв. м.

К поисковым работам привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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