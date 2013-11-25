Новый остров открыли российские школьники в районе Северного острова архипелага Новая Земля

9 июля российские школьники совершили географические открытие — обнаружили новый остров в районе Северного острова архипелага Новая Земля. Открытие сделано в режиме онлайн в результате обработки спутниковых снимков. Планируется, что в сентябре новый остров исследует совместная экспедиция РГО и Северного флота, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт «Русского географического общества».

По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410 на 200 м, площадь — 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 м. Координаты центра — 75°33'50.89"с.ш., 58°18'14.76"в.д.

Открытие сделали восемь школьников проектной̆ группы "РискСат" из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска. Группа организована компанией "РискСат", специализирующейся на аэрокосмическом образовании молодёжи. Научный руководитель группы: кандидат технических наук, доцент РУДН, генеральный директор "РискСат" Алексей Кучейко.

Планируется, что новый остров изучат участники экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. Экспедиция пройдёт с августа по октябрь 2020 года, в ней примут участие геодезисты, картографы, океанологи, геологи, биологи и другие специалисты.

Интересно, что своё новое открытие школьники проектной группы посвятили памяти лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Германа Титова, которому исполнилось бы 85 лет в текущем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]