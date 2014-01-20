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В МЧС пояснили ситуацию с загоревшимся на трассе автобусом

В МЧС пояснили ситуацию с загоревшимся на трассе автобусом

19 июля в 21.38 на пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района поступило сообщение о том, что на 25 километре трассы Находка - Лазо произошло возгорание автобуса, сообщают «Вести:Приморье». До прибытия пожарных находившиеся внутри несколько человек самостоятельно покинули транспортное средство.

Спустя 12 минут (в 21.50) на место происшествия прибыли огнеборцы. В 21.56 пожар был локализован, а в 22.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 17 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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