Wi-Fi придет в деревни и села

Интернет и сотовая связь за несколько лет должны появиться во всех населенных пунктах от 100 человек и выше. Минкомсвязь разработала проект постановления, уточняющий состав универсальных услуг связи (УУС) и принципы их оказания, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас УУС предоставляются в населенных пунктах численностью 250-500 человек. До недавнего времени в их состав входил таксофон и стационарный компьютер с минимальной скоростью интернета. Проект постановления предусматривает изменение состава УУС, отмечает «РГ». Их оснастят средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях как резерв на случай, если другие средства оповещения будут обесточены. А коллективные точки доступа интернета - стационарные компьютеры - заменят на точки Wi-Fi. "Пункты коллективного доступа в небольших поселках со стационарными компьютерами обходятся в шесть раз дороже точки доступа в интернет и не обеспечивают современный уровень сервисов, поэтому не востребованы у пользователей", - поясняют в минкомсвязи.

Скорость связи должна быть не менее 10 Мбит/с и обеспечивать бесплатный доступ к социально важным информационным ресурсам из списка минкомсвязи. Уточняются и параметры для установки точек передвижной сотовой связи. Если все операторы охватывают населенный пункт менее чем на 75%, то считается, что услуги связи здесь не оказываются и нужно ставить точку связи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]