Пробка до «горизонта»: движение встало в Снеговой Пади (видео)

Во Владивостоке в районе Снеговая Падь на улице Анны Щетининой водители показывают умения виртуозного владения авто, сообщают «Вести:Приморье».

Так, две столкнувшиеся машины парализовали движение, заняв обе полосы. Автолюбители пытаются как-то объехать их. Пробка растянулась до «горизонта».

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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