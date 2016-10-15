Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:25

Ветеринар провел операцию по разделению четырех сросшихся котят

Ветеринар провел операцию по разделению четырех сросшихся котят

Источник фото: скрин видео

Ветеринар в турецком городе Инеболу, провинция Кастамону, успешно провел операцию по разделению четырех сросшихся котят. На видео с котятами обратил внимание сайт New York Post, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на lenta.ru.

Несколько строителей обнаружили кошку, которая родила четырех сросшихся от кончиков хвостов котят. Они принесли животных ветеринару Мухаммету Кодуроглю (Muhammet Coduroğlu).

Кодуроглю и его коллеги провели операцию по разделению котят. По меньшей мере один из них не сможет нормально ходить. «Мы частично ампутировали лапу одному из котят, чтобы разделить их. В любом случае, конечность не функционировала», — сказал ветеринар.

Животные успешно перенесли операцию и восстанавливаются дома у нового хозяина в городе Чаталзейтин, который приютил всех котят и их мать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме