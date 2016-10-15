Ветеринар провел операцию по разделению четырех сросшихся котят

Ветеринар в турецком городе Инеболу, провинция Кастамону, успешно провел операцию по разделению четырех сросшихся котят. На видео с котятами обратил внимание сайт New York Post, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на lenta.ru.

Несколько строителей обнаружили кошку, которая родила четырех сросшихся от кончиков хвостов котят. Они принесли животных ветеринару Мухаммету Кодуроглю (Muhammet Coduroğlu).

Кодуроглю и его коллеги провели операцию по разделению котят. По меньшей мере один из них не сможет нормально ходить. «Мы частично ампутировали лапу одному из котят, чтобы разделить их. В любом случае, конечность не функционировала», — сказал ветеринар.

Животные успешно перенесли операцию и восстанавливаются дома у нового хозяина в городе Чаталзейтин, который приютил всех котят и их мать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru